«Сказано под дулом автомата»: в Госдуме оценили просьбу Медведчука

Просьба оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука о его обмене на военнопленных была высказана «под дулом автомата», заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он отверг любые другие варианты произошедшего ввиду «морального и физического» давления, которое оказал киевский режим на оппозиционера. Белик отметил, что Медведчук лишь озвучил просьбу «по бумажке», которую ему разрешено было произнести, пишут «Известия».

Слова Виктора Медведчука надо воспринимать как сказанное под дулом автомата. Другие установки в данной ситуации вряд ли могут быть. Человек долгое время находится под моральным и с большой долей вероятности физическим давлением. Естественно, он озвучивает то, что ему позволено озвучивать, и сам надеется на хотя бы какое-то разрешение ситуации, — заявил депутат.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.