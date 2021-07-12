Скандинавские страны укрепят военное сотрудничество из-за России

Швеция подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Норвегией и Данией на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Прибалтийском регионе. При этом Стокгольм решил восстановить свои вооружённые силы из-за растущей напряжённости в отношениях с Россией, сообщает Reuters.

Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения сбоев и кризисов, — заявил министр обороны Петер Хультквист.

Он добавил, что Швеция осведомлена о готовности Москвы использовать военную силу для достижения своих политических целей, поэтому укрепление военного сотрудничества трёх скандинавских стран поможет сдержать «потенциального антагониста».

По мнению Хультквиста, если возникнет кризисная ситуация, эти страны будут значительно лучше подготовлены благодаря координации планов в регионе.

Ранее сообщалось, что впервые за 18 лет шведа осудили за якобы сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что якобы передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства.