«Скандальный провал»: в США оценили действия ВСУ в ходе контрнаступления American Greatness: «скандальный провал» ВСУ при контрнаступлении послужит для США уроком

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Кристофер Роуч в статье для American Greatness заявил, что потери Украины при контрнаступлении ВСУ станут важным уроком для США. Журналист при этом назвал действия ВСУ в рамках контрнаступления «скандальным провалом». По его словам, Украина потеряла «огромное количество людей и техники».

Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело, — написал Роуч.

Автор подчеркивает, что обученные военными НАТО солдаты ВСУ «не очень хорошо себя показали» на поле боя. Роуч отметил, что украинцы так и не научились пользоваться западной техникой.

Ранее французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо заявил, что провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США. Политик возмутился, что Запад продолжает говорить о продвижении украинских военных, но при этом отмечает большие потери в рядах ВСУ. Филиппо задался вопросом о том, какую цель преследуют Европа и США. Он указал на необходимость провести мирные переговоры по Украине для урегулирования конфликта.