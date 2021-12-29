Скандальное платье украинской чиновницы продали с аукциона за $1000

Откровенное платье помощницы бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука Кристины Тишкун продали с аукциона за $1000. Об этом сообщил организатор аукциона Артём Никифоров на своей странице в Facebook.

Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за своё «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион... Аукцион завершён, — написал телеведущий.

Деньги, полученные от продажи платья, были направлены Херсонской клинической больнице имени Карабелеша. Организатор аукциона Никифоров добавил ещё 10 тысяч гривен к этой сумме, так как в этой больнице вылечилась от коронавируса его 80-летняя бабушка.

Чёрное платье с глубоким откровенным декольте наделало много шуму. В нём помощница заминистра появилась на деловой встрече своего патрона с другими чиновниками. Тишкун сфотографировалась рядом с Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Снимок чиновница опубликовала в Instagram, после чего на неё обрушился шквал критики. Досталось всем, кто был на снимке. После чего замминистра уволили.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за образа участницы от Японии Юри Ватанабэ на конкурсе «Мисс Вселенная». Пользователи осудили её наряд, назвав его «кимоно усопших». Кроме того, на платье также была замечена хризантема — символ императорской семьи.