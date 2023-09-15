Скандал дипломатов: отправляет ли Куба наемников на Украину Гавана считает «преступлением» отправку своих граждан в зону СВО

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Между МИД Кубы и ее посольством в России разразился скандал. Остров Свободы запрещает своим гражданам участвовать в каких бы то ни было военных действиях в качестве наемников. За это им грозит длительное тюремное заключение и даже смертная казнь. Между тем в посольстве в Москве отметили, что Гавана «не имеет ничего против» граждан, которые хотят по контракту участвовать в СВО на стороне России. О том, как кубинских граждан привлекают в СВО, и нужны ли они на Украине — в материале NEWS.ru.

О чем поспорили министр и посол

Спор между кубинскими дипломатами возник из-за резонансного заявления посла Кубы в Москве Гармендии Пеньи. 14 сентября он сообщил, что Гавана не имеет ничего против сограждан, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие в СВО на стороне России. Он пояснил, что вопросы вызывает только нелегальный процесс вербовки, но вместе с тем подчеркнул, что «жулики, бандиты есть везде».

С ним не согласился глава МИД страны Бруно Родригес. Несмотря на союзнические отношения с Россией, он заявил, что кубинцы не должны участвовать в качестве наемников в «конфликтах любого рода». По его словам, такова «недвусмысленная и непоколебимая позиция» правительства страны, которое опирается на национальное законодательство. Он также пояснил, что за нарушение этого пункта власти намерены привлекать нарушителей к ответственности и даже казнить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Гавана, Куба

Как кубинцы стремятся на Украину

В СМИ периодически появляется информация о том, что граждане Кубы оказываются в зоне СВО. Причем многих из них завлекают в военные действия в ходе вербовки. Так, в начале сентября сотрудники МВД страны задержали 17 человек, которых готовили для участия в военных действиях на Украине. Среди них был и организатор незаконной деятельности, который имел контакт с двумя лицами, вербовавшими молодых кубинцев. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь.

Весной газета «Рязанские новости» писала о том, что несколько кубинцев заключили контракт и отправились в зону боевых действий на Украине. Точное число кубинских наемников не называлось. Издание отмечало, что некоторые из них затем хотели бы получить российское гражданство.

А в начале сентября кубинские СМИ рассказали историю двух молодых людей, которых обманом отправили в зону СВО. Молодые люди сообщили, что их звали подработать на стройках в пострадавших от боев городах, но потом отобрали документы и заставили подписать контракт.

Как на скандал отреагировала Москва

Сообщения о вербовке кубинцев для участия в СВО на стороне России являются фейком, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий также обратил внимание, что по всему миру идет вербовка в ВСУ, но никто из-за этого «не поднимает шум». Он подчеркнул, что многие страны действительно хотят помочь России своими военными, но РФ отказывается от подобных процедур.

«Я приезжаю в некоторые страны, встречаюсь с людьми, они приходят и говорят: „Слушай, у нас очень большое количество людей хотят помочь России“. Я говорю: „Помогайте, поддерживайте нас, нам очень приятно“. Они говорят: „Нет, послушай, ты меня не понял, мы хотим служить...“ Я говорю: „Нет, этого у нас нет“», — заверил Чепа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы военнослужащих-контрактников

Могут ли кубинские наемники помочь армии РФ

Даже если кубинские наемники окажутся в зоне СВО, они будут бесполезны, заявил NEWS.ru глава «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его словам, кубинцы имеют совершенно другую ментальность.

«Это абсолютная глупость. У меня есть данные, что афганцы, например, тоже хотят участвовать на стороне России, тем более там до двух тысяч подготовленных бойцов. И Иран хочет участвовать. Но стоит понимать, что у нас разные ментальность, языки, тактика действий — разное все», — заявил Криницын.

По его словам, много людей с «чистым сердцем» сейчас хотят помочь, «они патриоты и своей страны, и России». Но все распространяемые истории о наемниках — лишь красивые истории Запада.

«Есть отдельные лица. Подготовка государством целых групп — сказки, которые придумывает Запад, чтобы показать свою импотентность и невозможность победить нас в этой войне. Если бы мы хотели, то пригласили наших партнеров из КНДР, чья армия постоянно тренируется. Но даже корейцы не участвуют в войне, несмотря на то, что СССР в свое время помогал им против американцев, когда был конфликт на Корейском полуострове», — отметил Криницын.

Кроме КНДР, по его словам, российской армии были бы полезны наемники из стран постсоветского пространства, кроме прибалтийских государств. Криницын подчеркнул, что их военные прошли то же обучение в тех же училищах, что и специалисты в российской армии.

Когда кубинцы участвовали в конфликтах по миру

Слово «наемничество» для кубинцев абсолютно неприемлемо, там это справедливо называют «интернационализмом» или интернациональной помощью, заявил NEWS.ru историк, профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец. Он отметил, что помощь кубинцев в международных конфликтах следует разделить на две части.

«Первое — участие кубинцев в партизанской войне с идеологией Эрнеста Че Гевары. Она началась в 1959 году, почти сразу после победы кубинской революции, когда кубинцы поддержали вооруженные выступления в ряде стран Латинской Америки против одиозных, жестоких, незаконных диктатур. На Кубе готовились специалисты по ведению партизанской войны», — рассказал Хейфец.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Портрет Че Гевары

Еще одна часть кубинской истории — не всегда афишируемая помощь странам, которых нужно было поддержать в получении независимости и суверенитета.



«В Африке в 70-е годы кубинцы поддержали освободительную борьбу в португальских колониях — Анголе, Гвинее-Бисау, Островах Зеленого Мыса (ныне Кабо-Верде), потом в Эфиопии. В боевых действиях в Анголе и Эфиопии участвовали целые соединения Революционных вооруженных сил Кубы, действия которых с острова Свободы координировали Фидель и Рауль Кастро», — подчеркнул Хейфец.

«В 1965 году — партизанская война Че Гевары в Конго, когда он помогал повстанцам против диктатуры, которая воцарилась в этой стране. В 1963 году кубинская группировка поддержала только что получивший независимость Алжир в противостоянии с Марокко. Позже кубинцы помогли сирийским ВС в конфликте с Израилем», — добавил историк.

По его словам, помощь африканским освободительным движениям была эффективной. В результате этой помощи появились четыре независимых государства: сегодня на карте мира можно увидеть независимую Анголу, Гвинею-Бисау, Острова Зеленого Мыса, Намибию. При этом эксперт отметил, что сегодня нет конфликтов, где кубинцы могли бы принять участие.

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