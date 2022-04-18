Skai: выступавшего перед парламентом Греции боевика «Азова» убили

Боевик украинского неонацистского полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который выступал перед парламентом Греции, убит. «Грек Михаил» погиб в Мариуполе, сообщает греческий телеканал Skai.

Согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе, — отмечается в сообщении.

Телеканал не уточнил источник своей информации. При этом другие греческие СМИ указывают на отсутствие подтверждения смерти «грека Михаила».

О нём стали говорить после того, как парламентариям Греции показали видеозапись с обращением президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним выступили два боевика, в том числе «грек Михаил». После выступления вспыхнул политический скандал.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России вновь обратились к боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» в Мариуполе сложить оружие. Назначенное для этого время — 14:00 20 апреля. Им предложили прекратить бессмысленное сопротивление и выйти по гумкоридорам.