https://static.news.ru/photo/148ca514-cca2-11e9-94ad-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление польских властей о причинах отказа России в приглашении на годовщину Второй мировой войны. Позицию Варшавы она назвала дурью.

Ну то, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь, — написала она в своём Telegram -канале.

Как ранее писал News.ru, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.

Позицию Польши осудили в Совфеде. Как заявил российский сенатор Франц Клинцевич, польские власти предпочитают заниматься «сведением счётов» вместо совместных размышлений над тем, как предотвратить повторение подобного.