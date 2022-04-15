СК возбудил уголовное дело после нападения на граждан России в Афинах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на граждан России в Афинах в ходе автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!», сообщили в Telegram-канале федеральной службы. Ранее сообщалось, что группа украинцев совершила нападение на находящихся в автомобиле россиян. В результате злоумышленники нанесли травму семилетней девочке.

По факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.149 УК РФ, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что автопробег «Против дискриминации русскоязычных» прошёл в городе Штутгарт в Германии. В акции приняли участие порядка 200 автомобилей, на многих машинах развевался российский флаг. Участники акции требовали «остановить русофобию», а также «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах». На старте автопробега прозвучали гимны России и Германии и песня «Калинка». Полиция позже заявила, что в связи с автопробегом значительные ограничения и инциденты отсутствовали.

Аналогичный автопробег прошёл в Берлине. Он также были заявлен против дискриминации русскоязычных жителей Германии, на машинах также красовались российские флаги. По данным полиции, акция прошла без инцидентов, но столкнулась с волной критики в соцсетях от ряда пользователей, включая украинских активистов.

Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер сообщила, что в Германии некоторые местные из-за ситуации на Украине громят российские магазины и другие заведения. По её словам, полиция делает всё возможное, чтобы объяснить людям, что простые русские, проживающие в ФРГ, ни в чём не виноваты.