СК РФ возбудил дело о пытках украинскими военными восьмерых пленных

Уголовное дело о пытках и попытке убийства, предпринятых украинскими силовиками в отношении восьмерых пленных российских военнослужащих, возбудил Следственный комитет РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС. Инцидент был зафиксирован на видео, он произошёл не позднее 27 марта.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц с особой жестокостью), — говорится в сообщении.

По информации следствия, в период до 27 марта на территории Украины военнослужащими ВСУ и иных воинских формирований было совершено покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных. Им были нанесены множественные повреждения различной степени тяжести. Для этого использовалось в том числе огнестрельное оружие, из него производились выстрелы в пленных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что кадры с обращением с российскими военнопленными на Украине показывают «животную жестокость» украинских батальонов. По её словам, все преступления в отношении российских военнопленных на Украине будут расследованы.

Ранее сообщалось, что российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат ВС России. Об этом заявил экс-командующий ВДВ РФ, а ныне зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. По его словам, речь идёт о гражданах Украины Сергее Величко по прозвищу Чили и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».