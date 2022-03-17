СК Белоруссии: польский беглый солдат Чечко обнаружен мёртвым в Минске

Польский беглый солдат Эмиль Чечко найден мёртвым в Минске, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета Белоруссии. На месте происшествия работают следователи. СК республики рассматривает все версии случившегося, в том числе насильственный характер смерти.

Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, — рассказали следователи.

7 декабря 2021 года 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля.

Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко тогда заявил, что Красный Крест должен провести расследование в связи с возникновением кризисной ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Польские власти отвергли его обвинения. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае прошлого года, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

25 января 2022 года Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Заграждение будет достигать 5,5 метра в высоту. Перед этим Польша предупредила Белоруссию о возможном полном закрытии границы.

Пограничная стража Польши подписала три договора на строительство заграждения, общая длина которого составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.