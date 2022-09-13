СК Армении завел дело из-за обстрелов на границе с Азербайджаном СК Армении завел дело по двум статьям из-за обстрелов на границе с Азербайджаном

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Уголовное дело по двум статьям УК из-за обстрелов на границе с Азербайджаном завел Следственный комитет Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Раследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.

Как заявили в СК, азербайджанские вооруженные силы в ночь на вторник, 13 сентября, открыли огонь по армянским позициям и объектам гражданской инфраструктуры. при этом, по утверждению ведомства, использовались артиллерия, минометы и беспилотные летательные аппараты. Следственный комитет Армении обвинил политическое руководство Азербайджана в нарушении Устава и резолюций ООН.

В связи с этим в главном военном следственном управлении СК инициировано уголовное производство по статьям «Агрессия» и "Военные преступления с использованием запрещенных методов ведения войны, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых в результате обстрелов на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

Премьер-минист Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном провел телефонные переговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.