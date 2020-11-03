Мировую ситуацию с коронавирусом в ВОЗ назвали критической

https://static.news.ru/photo/9336310a-1daa-11eb-8aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она выразила уверенность, что ситуация с распространением инфекции в следующие несколько месяцев будет очень тяжёлой для многих стран.

Отвечая на вопрос, планирует ли она привиться российской вакциной от коронавируса, Вуйнович заверила, что «обязательно сделает себе прививку» любой вакциной, «которая будет рекомендована ВОЗ».

Я являюсь сотрудником ВОЗ и следую руководствам моей Организации в отношении вакцинации, — цитирует её ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает до конца 2021 года распределить в мире до двух миллиардов доз одной или нескольких вакцин от COVID-19. Это будет сделано в рамках международного механизма COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран иммунными препаратами от коронавируса, когда такие появятся.

По словам Вуйнович, «ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией».

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус самоизолировался после контакта с заражённым коронавирусом человеком.