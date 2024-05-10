Ситуация в Харьковской области 10 мая: что там происходит, успехи ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах сегодня, 10 мая 2024 года, обсуждают последние новости и события в Харьковской области, где сейчас идут интенсивные боевые действия. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация под Харьковом 10 мая

«Рыбарь» передает, что в настоящее время никакого масштабного наступления ВС РФ на Харьков не идет.

«Ночью группировка войск „Север“ и подразделения, дислоцированные вдоль старой границы России, начали наносить массированные удары по плановым целям из ствольной, реактивной артиллерии, минометов и задействуя выделенный ресурс авиации ВКС России на данном участке. Цель огневого поражения — это снижение оборонительных возможностей противника, а также уничтожение долговременных огневых точек. Одновременно с этим передовые группы начали зачистку прифронтовой полосы. Из-за того, что раньше Украина и Россия были единым пространством, в большинстве мест один населенный пункт перетекает в другой, а граница долгое время была очень условна. Поэтому боевые действия в прифронтовой полосе начали квалифицировать как масштабное наступление — это несколько некорректно. Речь шла о разведке боем, которая проведена и проведена успешно», — отметили авторы канала.

Также «Рыбарь» обратил внимание, что если же смотреть на карту, то расширена зона боев всего на глубину до двух-трех километров на отдельных участках.

«О полноценном переходе приграничных сел под контроль российской армии говорить пока рано. В результате боевых действий в приграничье за последний год тот же н. п. Стрелечья представляет собой голое поле. Пока к северу от Харькова боевые действия не приблизятся хотя бы к Липцам, говорить о взятии сел и поселков крайне преждевременно. Поэтому боевые действия в приграничье — это в первую очередь рывки через руины и опорные пункты противника», — добавил «Рыбарь».

Фото: МО РФ

«Военная хроника» также пишет о том, что ВС РФ начали зачищать приграничье, а не вести масштабное наступление.

«Практически сутки артиллерия ВС РФ и авиация работают по целям на территории Украины. Активно отрабатываются Волчанск и окрестности, а также ряд прилегающих городов и сел. Активных штурмов и серьезного продвижения на большую глубину пока нет. Скорее речь идет о нанесении массированного огневого поражения, за которым могут последовать другие активные действия. Куда отрабатывает российская артиллерия и авиация: Гоптовка — 2 км от границы, Стрелечья — 1 км от границы, Борисовка — 800 м от границы, Лукьянцы — 4 км от границы, Волчанск — 7 км от границы, Гатище — 4 км от границы, Огурцово — 3 км от границы, Липцы — 9 км от границы. Вполне возможно, что эта операция может стать первой в череде ударов, направленных на создание санитарной зоны, препятствующей обстрелам приграничья России — Брянской, Белгородской и Курской областей. Боевые действия в приграничье фактически только начались, но на некоторых украинских картах уже начали добавлять „серые зоны“ в приграничные районы Харьковской области. Особенное внимание на Липцы», — сообщила «Военная хроника».

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что сейчас нельзя говорить о прорыве ВС РФ в Харьковской области.

«Стоит помнить, что основная линия обороны противника там не находится у границы, а может быть расположена в 5–10 км от границы, имея перед собой лишь умеренно подготовленное предполье и завесу легких сил. Поэтому прорывать на границе нечего. Серьезная линия обороны находится дальше от границы. Так что с „прорывами“ стоит обождать и не бросать чепчики раньше времени», — написал он.

Фото: МО РФ

«Старше Эдды» рассказал, что первые бойцы ВСУ начали сдаваться в плен на границе Харьковской и Белгородской областей.

«Появились первые пленные на границе, полтора десятка солдат ВСУ сдались „северянам“, не выдержав удара. Несколько десятков погибших солдат ВСУ, убитых в стрелковом бою, сколько украинцев уничтожено артиллерией и авиацией, пока неизвестно. Например, ОДАБ-1500, который около часа ночи прилетел точно по ВСУ в Волчанске, наверняка испарил практически всех, кто находился на данном объекте», — сообщил он.

Военкор Александр Коц также подтверждает, что «приграничье с ночи пришло в движение».

«Подписчики из Белгорода сообщают, что в сторону Харьковщины всю ночь летели подарунки всех возможных калибров: „Саша, доброе утро! А ночью как летело, сколько подарунков! Приехал домой с работы, а наши всю ночь, самолеты, ракеты. Хоть и устал, но наблюдал“. Инфоцыгане уже голосят о взятии населенных пунктов и походе на Харьков. Тут, конечно, стоило бы вспомнить 2022 год, когда шапкозакидательство нам дорого обошлось. У нас тогда, напомню, были и Волчанск, и Купянск, и Изюм, и Балаклея. Но ни один из этих городов так и не стал „Воротами Харькова“, как сегодня говорят некоторые эксперты. Поэтому не стоит ждать быстрых побед. Впереди тяжелая боевая работа. Держим кулаки за наших», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно о планах ВС РФ штурмовать Волчанск

Некоторые Telegram-каналы пишут, что в данный момент ВС РФ подготавливаются к штурму Волчанска.

«Рыбарь» объяснил, почему Волчанск так стратегически важен для России и Украины.

«Невооруженным глазом заметен акцент на Волчанске. Волчанск — одна из главных перевалочных баз противника, через него строится логистика к востоку от Северского Донца. Город играет немаловажную роль в обороне северо-востока Харьковской области. Местные власти уже объявили о начале эвакуации из населенного пункта. По Волчанску и окрестностям работают, причем работают системно: опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчью. Район междуречья важен для облегчения боевых действий под Купянском и возможного взлома обороны противника на востоке Харьковской области. Из-за того, что группировка войск „Север“ приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны, в Сети началось невиданное оживление, подогреваемое не только противником по линии ЦИПсО, но и российскими хайпожорами и ура-патриотами. Противник этим пользуется: всегда можно очередной „виртуально“ взятый русскими поселок объявить освобожденным, запечатлев там украинский флаг», — написали авторы канала.

«Военная хроника» рассказала, каким образом ВС РФ могут готовиться к штурму Волчанска.

«Ряд украинских источников жалуются на активную отработку целей ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Судя по всему, активно начинается зачистка приграничья. Также примечательно, что вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ. Расстояния от Волчанска до Харькова по главной дороге — меньше 50 километров. Сегодня был нанесен удар по мосту через реку Волчью у н. п. Зыбино восточнее Волчанска Харьковской области. Как и следовало ожидать, пошло активное нарушение снабжения украинской группировки в этом районе. Параллельно применению РСЗО по Волчанску и окрестностям идет массированный удар авиабомбами ФАБ-500/1500 с УМПК. О плотности прилетов говорят: „как в начале штурма Авдеевки“», — рассказала «Военная хроника».

Авторы канала обратили внимание, что власти Волчанска объявили массовую эвакуацию населения — на границе с Харьковской областью идут бои.

Фото: МО РФ

«Судя по всему, активность российской артиллерии и авиации в последние сутки прошла не зря и скоро можно ожидать дальнейшего развития событий. Некоторые источники с украинской стороны отмечают, что есть существенные изменения в тактике применения авиабомб под Волчанском и окрестностями. Пока ФАБы пропалывают опорники и укрепы, ОДАБы летят в казармы и бетонные здания, занятые украинскими войсками. В результате нарушается не только связь, целеуказание и разведка, но и любая коммуникация между подразделениями на передовой и в ближайшем тылу, теряется связанность близлежащих позиций. Этот же прием российские войска применяли при штурме Авдеевки», — добавила «Военная хроника».

«Старше Эдды» при этом пишет, что никакой эвакуации в Волчанске сейчас нет.

«Никакой эвакуации из Волчанска или Гатищ нет, украинцы врут. В Волчанск заводят резервы хохла, обратно никто не выезжает», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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