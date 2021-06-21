Ситуация в Ереване после выборов спокойная

В Армении завершились выборы в парламент, подведены итоги. Никаких митингов после этого не случилось, в Ереване ситуация спокойная. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в городе работают магазины, кафе и рестораны, состоялся небольшой митинг сторонников и. о. премьера Никола Пашиняна в понедельник вечером.

На мероприятии выступил сам Пашинян и его сторонники. Мероприятие длилось около двух часов и прошло без происшествий.

По словам корреспондента, Ереван патрулируют штатные наряды полиции без усилений. Работает транспорт, открыты все дороги. Ни у здания парламента, ни у прокуратуры, МВД, ни у других государственных зданий никаких протестующих нет.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. Участие в них принимала 21 партия и четыре блока. «Гражданский договор» Пашиняна победил с 53,92%. Об этом сообщает ЦИК республики.

После озвучивания результатов Пашинян объявил, что политический кризис в Армении завершён. Он призвал все политические силы Армении прекратить ругань и вернуться к нормальной работе.