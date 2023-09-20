Ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки 20 сентября: отступают ли ВС РФ

Фото: МО Украины

Украинская армия прекратила наступательные действия на Ореховском направлении, передает Readovka. Какая сегодня обстановка сложилась в Запорожской области и на других участках фронта?

Что сейчас происходит у Работино и в Запорожье, ситуация на 20 сентября

«На Ореховском участке ВСУ прекратили активные безуспешные наступательные действия. Пока идут встречные бои к западу от Работино и попытки бодаться у Новопрокоповки и Вербового. На Времевском выступе боевики атаковали у Новодонецкого и Новомайорского. Наши зенитчики сбили украинский Су-25 в районе Новопокровки Запорожской области», — пишет Readovka.

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что у Работино и Вербового ВСУ нанесли удар по командным пунктам ВС РФ и пошли в наступление, российские десант и пехота уничтожили технику НАТО.

«ВСУ попытались пойти в масштабное наступление на направлении главного удара — на Ореховском участке Запорожского фронта. Враг бросил танки и БМП Bradley между Новопрокоповкой и Вербовым при активной поддержке гаубиц и РСЗО. Нескольких штурмовых рот попытались прорваться к позициям десанта. Бойцы ВДВ встретили наступающие сил огнем артиллерии, минометами и ПТРК. В ходе боев уничтожено около 7 единиц техники, включая танки и БМП Bradley», — отметил источник.

«Военкоры Русской Весны» также привели информацию, что ВСУ активно пытаются использовать свой тактический успех между Работино и Пологами.

«В районе Работино ночью накрыли группы пехоты ВСУ, днем враг вел обстрелы кассетными боеприпасами и делал вялые попытки продвинуться по посадкам в направлении Новопрокоповки и Копани, атаки отбиты пехотой и артиллерией ЮВО», — добавил источник.

«Рыбарь» пишет, что украинское командование стянуло значительные силы для прорыва российской обороны на Ореховском направлении, однако новые атаки южнее Работино и у Вербового закончились для ВСУ потерями и отступлением.

«На участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка ВСУ своими „мясными штурмами“ несут в день потери до 100–150 человек. А господствующие высоты в этом треугольнике — за ВС РФ, у противника невыгодное положение в низине», — сообщил военкору RT Владу Андрице командир подразделения разведки с позывным Бекас.

WarGonzo пишет, что на Запорожском направлении при поддержке артиллерии ВС РФ контратаковали позиции ВСУ на южных окраинах села Работино, чем купировали попытки украинской армии продвинуться к Новопрокоповке.

«На Вербовое ВСУ продолжают наступать. Бои на западных окраинах. Мощно работает украинская артиллерия. ВС РФ обстреливали ВСУ в Малой Токмачке. Сами под ударами в Копанях, Токмаке, Ильченкове и Новопокровке», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

Что сейчас происходит у Бахмута и Клещеевки, ситуация на 20 сентября

«На южном фланге обороны Бахмута продолжаются ожесточенные бои в Клещеевке. Несмотря на заявления украинской стороны, большая часть села продолжает оставаться в серой зоне», — пишет «Рыбарь».

WarGonzo привел информацию, что на Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Андреевки и Клещеевки.

«Без продвижения. Обстрелы украинских подразделений в Белой Горе, Ивановском и Богдановке. Российских — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Яковлевке», — сообщил источник.

Американский Институт изучения войны отметил, что украинские силы продолжили наступательные операции в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге, сообщил начальник разведки дивизии с позывным Феникс. По его информации, бойцы ВС РФ занимают несколько домов на двух улицах населенного пункта и на его северной окраине. Там же ВСУ выставили лишь наблюдательные пункты, а основная часть украинцев расположилась на юге. Разведчик сообщил, что, по разным оценкам, в селе находятся 60-80 бойцов ВСУ.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

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