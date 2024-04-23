«Ситуация серьезная»: жена погибшего наемника высказалась об Украине Жена погибшего наемника призвала хорошо подумать перед поездкой на Украину

Фото: МО Украины

Иностранцам, желающим принять участие в боевых действиях в качестве наемников на стороне Вооруженных сил Украины, следует хорошо подумать, рассказала РИА Новости Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника. Она призвала людей не ждать легких денег от службы в ВСУ. По словам Лауры, ситуация на поле боя тяжелая.

Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «Я умру, и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела, — заявила она.

Вдова уверена, что ее супруг стал заложником пропаганды соцсетей, его «ослепили» зарплатой в 15–20 млн песо ($5 тысяч) в месяц. При этом вернуть тело мужа на родину оказалось намного сложнее, чем попасть на Украину. Подтвердить смерть иностранца не могли несколько недель, пока один из колумбийских солдат не согласился сделать фотографию его тела в морге.

Ранее другие родственники погибших колумбийских наемников пожаловались, что не могут вернуть их тела с Украины. Они сравнили процесс с битвой. При этом сами колумбийцы уверены, что их близкие записались в наемники из-за экономических причин.