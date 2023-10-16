Ситуация под Харьковом: как продвинулись ВС РФ, что сейчас возле Купянска Экс-советник Кучмы Соскин заявил о наступлении ВС РФ под Харьковом

Фото: МО РФ

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что российские войска предпринимают активные действия в районе Купянска в Харьковской области. Минобороны РФ его слова не комментировало. Что известно о ситуации под Харьковом и наступлении ВС РФ?

Что сказал Соскин о продвижении российских войск

Соскин заявил, что сейчас можно точно говорить об отсутствии контрнаступления украинских сил и практически полном отсутствии его результатов. По его словам, потери огромные, «просто безумные» — только за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми по меньшей мере 500–600 человек. Российская армия, напротив, наступает.

«У нас теперь контрнаступление российской армии. Удары по Купянску, это есть, да, это объективная реальность», — сказал Соскин. Минобороны России эти данные не комментировало.

Он также заявил, что украинская армия испытывает нехватку вооружений и боеприпасов, а экономика и предприятия страны разрушены.

Что сейчас происходит на Купянском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский 16 октября заявил, что в течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянского направления потеряли до двух рот личного состава.

Также он уточнил, что в контрбатарейной борьбе артиллерией группировки уничтожена 152-мм САУ 2С1 «Гвоздика».

«На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Запад“ нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой», — рассказал Зыбинский.

Фото: МО РФ

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю.

«За истекшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлениях. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — отметил Марочко.

15 октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировали американскую боевую машину пехоты Bradley.

«Только за вчерашний день мы уничтожили один танк противника, зенитную установку, размещенную на базе „Урала“ и БМП Bradley», — признался командир одного из подразделений.

14 октября истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск ВС России «Запад» ударили по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что в технике и вооружениях ВСУ потеряли четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

Где ВСУ могут начать наступление

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что украинские военные могут попробовать прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС.

«Я думаю, на юге они попытаются переправиться через Днепр, вполне вероятно, к Запорожской АЭС, потому что там подготовлена бригада морской пехоты. Есть попытки переправиться катерами, но наши военные контролируют устье Днепра. Но я думаю, для ВСУ это будет убийственное решение», — предположил Дандыкин.

Он подчеркнул, что Киев продолжит атаковать и на Артемовском направлении, но ВС РФ уверенно сдерживают позиции ВСУ.

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