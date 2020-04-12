Посол Азербайджана в России опроверг голодовку на границе

https://static.news.ru/photo/f369911c-7cdc-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посольство Азербайджана в России находится на связи с МИД РФ и региональными властями Дагестана для разрешения напряжённой ситуации на границе, заявил NEWS.ru посол Полад Бюльбюль оглы.

Мы в полной мере координируемся и с властями Дагестана, и с МИД России, очень благодарны за помощь и понимание ситуации, пытаемся её урегулировать, — сказал глава дипмиссии в РФ Бюльбюль оглы.

По его словам, на границе на данный момент находятся порядка 200 граждан Азербайджана, пытающихся вернуться в страну. Дипломат отметил, что всех, кто звонил на горячую линию дипмиссии, предупреждали о закрытии границы и о том, что она может быть открыта не ранее 20 апреля. Но дата находится под вопросом — всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Я сегодня выступил с обращением и в соцсетях, и в СМИ с тем, чтобы люди не ехали на погранпункты. Объективно возможности для того, чтобы много людей ждали въезда на территорию Азербайджана, там нет. Ситуация напряжённая, хотя некоторых граждан удалось пристроить, — добавил посол и предупредил о риске заражения из-за скопления народа.

Глава дипмиссии подчеркнул, что информация о якобы голодовке находящихся на границе азербайджанцев не соответствует действительности.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Азербайджана 5 апреля закрыли границы страны в связи с пандемией коронавируса до 20 апреля.