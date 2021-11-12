Некуда бежать: фото мигрантов и военных на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе в палаточных лагерях скопились тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они жалуются на плохие условия: им не хватает воды, еды и медикаментов.
По одну сторону границы находятся тысячи польских военных и полицейских, по другую — тысячи беженцев, среди которых есть женщины с грудными детьми.
Тем временем Польша продолжает закрывать контрольно-пропускные пункты из-за мигрантов.
О том, как развивается ситуация на белорусско-польской границе, — в фотогалерее NEWS.ru.
Медицинский работник белорусских погранвойск оказывает помощь беженке с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы под контролем белорусских военнослужащих во время получения гуманитарной помощи
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы у костра возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Мужчины несут деревья для костра в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
Беженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов
Виктор Толочко/РИА Новости
На втором плане – польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости
Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину с ребёнком
Виктор Толочко/РИА Новости
Женщина с ребёнком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Виктор Толочко/РИА Новости