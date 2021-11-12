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Некуда бежать: фото мигрантов и военных на белорусско-польской границе
Мир

Некуда бежать: фото мигрантов и военных на белорусско-польской границе

11:21, 12 ноября 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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На белорусско-польской границе в палаточных лагерях скопились тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они жалуются на плохие условия: им не хватает воды, еды и медикаментов.

По одну сторону границы находятся тысячи польских военных и полицейских, по другую — тысячи беженцев, среди которых есть женщины с грудными детьми. 

Тем временем Польша продолжает закрывать контрольно-пропускные пункты из-за мигрантов. 

О том, как развивается ситуация на белорусско-польской границе, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Медицинский работник белорусских погранвойск оказывает помощь беженке с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы под контролем белорусских военнослужащих во время получения гуманитарной помощи

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы у костра возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Мужчины несут деревья для костра в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

Беженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов

Виктор Толочко/РИА Новости

На втором плане – польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

Медицинский работник белорусских погранвойск осматривает мужчину с ребёнком

Виктор Толочко/РИА Новости

Женщина с ребёнком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Виктор Толочко/РИА Новости

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