Некуда бежать: фото мигрантов и военных на белорусско-польской границе

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На белорусско-польской границе в палаточных лагерях скопились тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они жалуются на плохие условия: им не хватает воды, еды и медикаментов.

По одну сторону границы находятся тысячи польских военных и полицейских, по другую — тысячи беженцев, среди которых есть женщины с грудными детьми.

Тем временем Польша продолжает закрывать контрольно-пропускные пункты из-за мигрантов.

О том, как развивается ситуация на белорусско-польской границе, — в фотогалерее NEWS.ru.