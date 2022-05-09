Системы ПВО сбили направленные на Херсон ракеты ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска попытались нанести ракетные удары по Херсону. Системы ПВО уничтожили пять воздушных целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российского силового ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что украинские ракеты сбиты в районе посёлка Чернобаевка. Они были направлены на северную часть Херсона.

Накануне в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате было разрушено более 10 зданий, пострадали мирные жители.

Ранее в ведомстве предупредили, что СБУ готовит провокации в ряде населённых пунктов Херсонской области с применением химического оружия. В дальнейшем в этом планируется обвинить российские войска.

Херсонская область была взята под контроль ВС России в середине марта. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущена трансляция российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчётах.