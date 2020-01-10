https://static.news.ru/photo/f7a0c350-3393-11ea-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khamenei.Ir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенным Штатам в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани во время его нахождения в Ираке могла помогать Сирия. По некоторым данным, расследование сосредоточилось на сотрудничестве информаторов в аэропортах Дамаска и Багдада.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Ираке. По словам сотрудника иракской службы безопасности, у следователей есть веские основания полагать, что к утечке важных конфиденциальных сведений о передвижениях Сулеймани могла быть причастна сеть шпионов в багдадском аэропорту.

Среди подозреваемых — два сотрудника службы безопасности в аэропорту столицы Ирака и два сотрудника частной авиакомпании Cham Wings, участвовавшей в перевозке иранского генерала, один из которых работал в сирийском аэропорту, а другой — на борту лайнера.

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал этот удар мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

8 января президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис, писал NEWS.ru.