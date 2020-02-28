Первый за последние три года визит главы МИД Люксембурга в Москву пришёлся на момент обострения отношений России и Турции на фоне ситуации в Идлибе. Вместо обсуждения двусторонних отношений Жану Ассельборну пришлось вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказывать журналистам о САР. С подробностями встречи — специальный корреспондент NEWS.ru.

Глава МИД одного из самых маленьких в мире государств и российский министр иностранных дел — дипломаты-долгожители: свои посты они занимают с 2004 года и за это время успели провести не одну встречу. В самом начале переговоров Лавров констатировал, что они с Ассельборном видели «лучшие времена» в отношениях РФ и ЕС, с чем его коллега не мог не согласиться.

Мы не забыли, что именно вы, господин министр, стояли у истоков очень крупного и перспективного, многообещающего проекта между Россией и Евросоюзом, который обрел форму четырёх дорожных карт по формированию четырёх общих пространств. Я практически не сомневаюсь, что этот труд не пропал даром и что нормализация отношений между Россией и Евросоюзом последует, — сказал Лавров.

Российский министр имел в виду достигнутую в 2003 году в Санкт-Петербурге договорённость между РФ и ЕС усилить сотрудничество в экономике, обеспечении внутренней и внешней безопасности, науке, образовании и культуре. После ухудшения отношений Москвы и Брюсселя на фоне украинского конфликта и присоединения Крыма к России сотрудничество по многих из этих сфер было заморожено. Тему продвижения дорожных карт по четырём направлениям в последний раз озвучивал в ходе визита в Москву в 2016 году Романо Проди, на тот момент уже бывший глава Еврокомиссии. Между официальными лицами России и ЕС эта проблема не поднималась. Несмотря на то, двусторонние отношения относительно улучшились, взаимные санкции остаются в силе, а диалог так и не вернулся на прежний уровень.

Люксембург не входит в число приоритетных европейских партнёров России, а товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2019-го составил чуть больше $1,1 млн, что на 17% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения — российско-германский товарооборот в первой половине прошлого года был в 13 раз больше и достиг $13,8 млн.

Тем не менее карликовое государство можно назвать одним из сторонников нормализации отношений. Об этом публично заявил глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель на совместной пресс-конференции с российским коллегой Дмитрием Медведевым в ходе визита премьера РФ в страну в 2019 году. В то время как лидеры многих европейских государств раздумывают о том, стоит ли им принимать приглашение на парад Победы 9 мая в Москве, люксембургская сторона уже дала согласие.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Я могу вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву, — сказал Ассельборн Лаврову в начале переговоров.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи глава МИД Люксембурга подчеркнул, что его страну полностью устраивают коммерческие отношения с Россией, и никаких трудностей во взаимодействии государств нет.

Журналистов же вопросы развития двусторонних связей интересовали меньше, чем ситуация в Идлибе, которая резко обострилась 27 февраля. По информации Минобороны РФ, террористы из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) начали наступление на позиции сирийской армии. Та открыла ответный огонь, что привело к гибели 33 турецких военных, которые, как отмечают в МО, не должны были находиться на занимаемых позициях. В результате Турция созвала совещание НАТО, назначенное на 28 февраля.

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики. Разговор был подробный и он был посвящён необходимости сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по Идлибской зоне деэскалации, — сказал Лавров.

Он также отметил возможность двухсторонних контактов между Москвой и Анкарой на том или ином уровне в ближайшее время. Глава российского МИД подчеркнул, что возможность для диалога всегда остаётся. Ассельборн в свою очередь выразил надежду на то, что взаимодействие между Путиным и Эрдоганом приведёт к решению, и Россия сделает всё возможное для того, чтобы военная операция Турции была остановлена.