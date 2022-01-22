Сирия снова потребовала вывода военного контингента США из страны

Министерство иностранных дел (МИД) Сирии потребовало от Соединённых Штатов вывести свой военный контингент с северо-востока страны. Ведомство снова напомнило о своих требованиях после попытки террористов захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США, — сказано в пресс-релизе.

Правительство Сирии обвиняет американское военное руководство в том, что объекты гражданской инфраструктуры были разрушены из-за действий авиации США. При этом тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории. Дамаска приравнял действия американских сил «к военным преступлениям и преступлениям против человечности».

Ранее издание The New York Times опубликовало видео авиаудара США по жилому кварталу Кабула в августе прошлого года, при котором погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей. Видеозапись была получена журналистами после иска, поданного в соответствии с американским законом о свободе информации против Центрального командования (CENTCOM) ВС США.