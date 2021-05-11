Сирия при поддержке российских ВКС уничтожила более 300 боевиков

https://static.news.ru/photo/13a47572-b301-11eb-bcd8-96000091f725_660.jpg Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

С 23 апреля 2021 года правительственные войска Сирии уничтожили при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России 338 террористов. Об этом в разговоре с журналистами рассказал представитель российской группировки войск в Арабской Республике, передаёт РИА Новости.

По его словам, за указанный период сирийские военные при поддержке россиян задержали 44 боевика, захватили 20 единиц техники, уничтожив при этом шесть. Кроме того, было уничтожено 38 объектов и 45 укрытий.

Также военный подчеркнул, что в ходе выполнения операций специалисты обнаружили 26 схронов террористов и свыше 21,5 тонны боеприпасов. Также они нашли 7 тонн материальных средств и иного имущества боевиков. Военные инженеры проверили 2530 км автомобильных дорог и 865 строений. Кроме того, они разминировали три участка местности.

Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесён значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики, — заявил военный.

Начало российского присутствия в Сирии датируется сентябрём 2015 года. Москва по просьбе Дамаска помогает властям в борьбе с захватившими большую часть земель террористами.

Ранее в отчёте генерального инспектора Минобороны США Шона О'Доннелла говорилось, что число нарушений со стороны российских сил с 1 января по 31 марта на северо-востоке Сирии выросло по сравнению с прошлым кварталом, однако в целом они придерживались механизма деконфликтинга.