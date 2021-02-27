Сирия потребовала от ООН остановить нападения США

https://static.news.ru/photo/8ee64710-7922-11eb-acc6-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Власти Сирии потребовали от Совета Безопасности ООН срочно принять меры, чтобы остановить нападения Соединённых Штатов на сирийские земли.

Согласно заявлению сирийского Министерства иностранных дел, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН. В нём говорится, что удары Военно-воздушных сил США в провинции Дейр-эз-Зор являются «неприкрытой агрессией и эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».

Министерство вновь призвало Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену США продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства, — цитирует РИА Новости заявление МИД.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал стороны, вовлечённые в конфликт в Сирии, проявить сдержанность и избегать эскалации. Таким образом он прокомментировал удар ВВС США по объектам проиранских шиитских ополченцев в САР.

26 февраля боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе могли погибнуть не менее 17 человек. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе составляет как минимум 22 человека.

Помощник главы американского оборонного ведомства по связям с общественностью Джон Кирби на брифинге рассказал, что удар наносили два самолёта F-15, при этом было применено семь высокоточных боеприпасов. Представитель Пентагона подчеркнул, что цели для атаки выбирались самым тщательным образом. Кирби добавил, что в оборонном ведомстве располагают информацией о пострадавших при авиаударах, но разглашать её не будут, пока идёт анализ этих данных, писал NEWS.ru.