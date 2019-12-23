Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что американцы атаковали нефтеперерабатывающие объекты в Хомсе при помощи беспилотников. Нападение, по его данным, произошло четыре дня назад.
США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, — сказал он в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
21 декабря NEWS.ru писал об атаке трёх объектов нефтегазового комплекса в Сирии. Нападению подверглись нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, газовая станция и станции Эр-Раяна в центре страны. Сообщалось, что к диверсии причастны боевики, они действовали с помощью беспилотников. Причём днём ранее сирийская армия отразила несколько атак в провинциях Идлиб и Алеппо. Нападающие принадлежали различным группировкам. В ходе столкновений погибли трое военных, ещё 25 были ранены.
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