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Голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Министр представил стратегию дальнейшего развития отношений с Москвой и в записке парламенту королевства подчеркнул, что правительство обратилось к РФ «с просьбой о сотрудничестве в расследовании, касающемся воздушного пространства над восточной...