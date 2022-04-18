Сирия написала в ООН письмо о преступлениях коалиции под эгидой США в Ракке

Солдаты "Сирийских демократических сил" (СДС) перебираются через завалы на линии фронта в районе Аль-Дарья на западе Ракки, Сирия, 24 июля 2017 года

Сирия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, а также в Совбез ООН письмо о военных преступлениях, совершённых в 2017 году в Ракке международной коалицией, возглавляемой США. Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном агентством SANA.

В официальном письме <...> Министерство иностранных дел прояснило, что американская военная операция, которую силы незаконной международной коалиции проводили в Ракке в период с июня по октябрь 2017 года, привела к почти полному уничтожению города и тысяч его мирных жителей, — говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Заявление, которое было отправлено в ООН, гласит, что целью операции было уничтожение инфраструктуры, государственной и частной собственности, а также нанесение ударов по гражданскому населению.

Город Ракка в 2014 году был захвачен боевиками-террористами. В 2017 году Ракку освободили после военной операции арабо-курдских формирований «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и военных действий проамериканских курдских формирований город был разрушен полностью.

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