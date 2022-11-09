Сирийские военные не пропустили колонну американцев на блок-посту SANA: сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в Эль-Хасеке

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийские военные не пропустили американскую военную колонну на блокпосту в провинции Эль-Хасеке. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на осведомленные источники. Инцидент произошел в деревне Кубур аль-Гараджана в подокруге Телль-Тамр.

По данным агентства, сирийские военные вынудили восемь военных автомобилей США покинуть район.

Это не первый инцидент такого рода. В июле сообщалось, что сирийские военные в провинции Камышлы также не пропустили американских военных. По данным СМИ, военнослужащие просто прогнали колонну БТР, которая пыталась въехать в одну из местных деревень.

Отмечается, что такие случаи происходят часто. Причем в отдельных случаях инициатива прогнать американцев исходят не от военных, а от местных жителей.

В настоящее время под контролем вооруженных сил США находятся территории на севере и северо-востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. там сосредоточены, в частности. крупнейшие месторождения сирийской нефти.