Сирийская ПВО перехватила ракеты Израиля в районе Дамаска Минобороны Сирии: Израиль нанес ущерб в результате ракетной атаки на Дамаск

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Средства ПВО отразили атаку Израиля и сбили несколько ракет, летевших в сторону Дамаска с Голанских высот, сообщило Минобороны Сирии. Отмечается, что есть материальный ущерб.

Израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на ряд объектов в сельской местности Дамаска. Наши средства ПВО отразили атаку и сбили некоторые из них, — говорится в заявлении.

За несколько часов до пуска ракет по Дамаску стало известно о двух израильских беспилотниках, которые были уничтожены к западу от сирийской столицы.

Неделей ранее сирийская ПВО сбила несколько израильских ракет, нацеленных на объекты южнее Дамаска. В январе Армию обороны Израиля заподозрили в атаке на жилой дом в столичном районе Аль-Мезза. Кроме того, ЦАХАЛ в конце минувшего года разбомбила дом советника Корпуса стражей Исламской революции Сейеда Рази Мусави, он погиб.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал, что Москва категорически против превращения Сирии «в арену противостояния между третьими странами». В частности, он осудил незаконную оккупацию США значительной части территории арабской республики и эксплуатацию ее природных ресурсов.