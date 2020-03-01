https://static.news.ru/photo/d831e08e-5bc6-11ea-bd21-fa163e074e61_660.jpg Саракиб Фото: Anas Alkharboutli/Dpa/Global Look Press

Правительственная армия Сирии заняла окраины города Саракин, находящегося на пересечении двух стратегически важных шоссе Алеппо — Дамаск и Латакия — Алеппо. Она обстреливает протурецкие войска, которые контролируют город.

По информации сирийского телеканала «Аль-Маядин», заняты почти все пригородные посёлки. Армия президента Башара Асада впервые заняла город в начале февраля и отступила ближе к марту, чтобы перегруппироваться.

Командование поставило перед войсками задачу вернуть под контроль этот стратегически важный населенный пункт, — сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское телевидение.

Правительство Сирии обвинило Турцию в прямом вмешательстве в гражданскую войну и нарушении международных соглашений, подписанных в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, сирийские войска перешли в наступление 26 января, объяснив свои действия обстрелами со стороны протурецких боевиков. Саракиб захватили 5 февраля и временно оставили после нескольких дней боёв, сопровождаемых обстрелами турецкой артиллерии.