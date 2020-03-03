https://static.news.ru/photo/f84d7d64-5d7a-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/ТАСС

Сирийские военные сбили в провинции Идлиб второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который принадлежит ВС Турции.

Летательный аппарат был уничтожен к востоку от населённого пункта Хан-эс-Субуль. До этого сирийская армия сбила беспилотник недалеко от города Саракиб, сообщило агентство SANA.

3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов, писал NEWS.ru.