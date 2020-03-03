Сирийские военные сбили в провинции Идлиб второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который принадлежит ВС Турции.
Летательный аппарат был уничтожен к востоку от населённого пункта Хан-эс-Субуль. До этого сирийская армия сбила беспилотник недалеко от города Саракиб, сообщило агентство SANA.
3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов, писал NEWS.ru.
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