Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки выросло более чем на треть, составив 265. Об этом
Отмечается, что ранее число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составляло 188 человек. Согласно данным нидерландского национального института здравоохранения (RIVM), этот показатель вырос за сутки более чем на треть. Кроме того, по сообщению учреждения, в Нидерландах от COVID-19 скончались уже три человека.
В настоящий момент в мире наибольшее число погибших от коронавируса зарегистрировано в Китае — 3651 человек. После него идёт Италия — 233 смерти.
Как писал NEWS.ru ранее, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщилоб обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране 27 февраля.
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