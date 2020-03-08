https://static.news.ru/photo/9b9abfa4-6145-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки выросло более чем на треть, составив 265. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что ранее число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составляло 188 человек. Согласно данным нидерландского национального института здравоохранения (RIVM), этот показатель вырос за сутки более чем на треть. Кроме того, по сообщению учреждения, в Нидерландах от COVID-19 скончались уже три человека.

В настоящий момент в мире наибольшее число погибших от коронавируса зарегистрировано в Китае — 3651 человек. После него идёт Италия — 233 смерти.

Как писал NEWS.ru ранее, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщилоб обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране 27 февраля.