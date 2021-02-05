Сингапурцу по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d71c50a8-688b-11eb-bb6d-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Сотруднику одного из медучреждений Сингапура ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer. Мужчину срочно госпитализировали, но никаких осложнений у него не выявили.

Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован. Никаких побочных эффектов обнаружено не было, — цитирует ТАСС сообщение Национального офтальмологического центра, где произошёл инцидент.

В медучреждении уточнили, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, занимавшегося вакцинацией.

Прививочная кампания от коронавируса началась в Сингапуре в конце 2020 года, первыми препарат Pfizer — BioNTech получили медики, члены правительства и граждане из группы риска. Власти пообещали выплачивать по 10 тысяч сингапурских долларов ($7,5 тысячи) при серьёзных побочных эффектах от вакцины, а в случае летального исхода или инвалидности — по 225 тысяч сингапурских долларов ($169 тысяч).

Как писал NEWS.ru, американская журналистка Энн Эпплбаум сравнила план распределения вакцин от COVID-19 в США с очередями за капустой в СССР времён Леонида Брежнева, а разговоры американских чиновников о справедливости с пропагандой газеты «Правда». В подтверждение этого она привела несколько примеров. По её словам, чтобы получить вакцину для пожилых людей в одном из восточных штатов, необходимо заполнить на сайте массу анкетных данных с вопросами, мало относящимися к теме вакцинации. При этом сервис, как правило, после окончания опроса переадресует вас на пустую страницу.

По мнению Эпплбаум, такое положение вещей в современной Америке больше походит на Москву образца 1975 года. Множество неработающих сайтов по теме вакцинации от коронавируса, чиновники, принимающие нелогичные решения, отсутствие какой-либо программы в этой сфере — всё это, по мнению журналистки, является признаками «умирающей сверхдержавы».