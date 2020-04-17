Сингапур вышел на первое место в Юго-Восточной Азии по числу COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f754c96-8215-11ea-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haruhiko Otsuka/AFLO/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре превысило 6,5 тысячи человек, что стало самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики.

За сутки было подтверждено 596 новых случаев, общее число достигло 6588, — указывается в сообщении.

В Минздраве также указали, что «большинство новых случаев было зафиксировано среди рабочих-мигрантов». По данным властей, в общей сложности на их долю приходится почти 70% инфицированных коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

Ранее лидером по числу заболевших среди всех стран Юго-Восточной Азии считалась Индонезия. Здесь зарегистрировано больше 6,2 тысячи заражённых, от COVID-19 умерли 535 пациентов. В Малайзии выявлено около 5000 случаев заражения, более 80 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителей на северо-востоке Малайзии пугает «привидение». Это инициатива местного жителя, который решил прибегнуть к такому экстраординарному методу, так как в стране резко возросло количество случаев заражения коронавирусом. Каждый вечер он облачается в белый балахон и выходит патрулировать улицы, что производит устрашающее впечатление на местных детей и подростков.