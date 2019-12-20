Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове и действия Северной Кореи.
О разговоре сообщил глава японского правительства,
Как ранее передавал NEWS.ru, военное руководство США заявило, что наблюдает признаки подготовки к ракетному запуску в КНДР. Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун назвал этот возможный шаг Пхеньяна «рождественским подарком».
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