https://static.news.ru/photo/543a9fa4-240e-11ea-a6de-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ и Дональд Трамп (архивное фото) Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове и действия Северной Кореи.

О разговоре сообщил глава японского правительства, передаёт ТАСС. Абэ в беседе раскритиковал проводимую КНДР политику и провокационные действия Пхеньяна, включающие пуски ракет. Премьер подчеркнул, что необходимо добиваться денуклеаризации полуострова. Абэ не стал говорить, обсуждал ли он с Трампом проходивший 20 и 21 декабря визит президента Ирана Хасана Рухани в Токио.

Как ранее передавал NEWS.ru, военное руководство США заявило, что наблюдает признаки подготовки к ракетному запуску в КНДР. Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун назвал этот возможный шаг Пхеньяна «рождественским подарком».