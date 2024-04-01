«Символ смены поколений»: политолог назвал главного соперника Эрдогана Политолог Макаркин назвал мэра Стамбула Имамоглу главным соперником Эрдогана

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экрем Имамоглу

Избранный на второй срок мэр Стамбула Экрем Имамоглу считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он является символом поколений в турецкой оппозиции, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что поколение политиков, которое неоднократно проигрывало Эрдогану, уходит, а приходят те, кто имеет успешных опыт побед, пусть даже на муниципальном уровне.

Для Эрдогана не очень хорошо, что на второй срок на пост мэра Стамбула избрали Экрема Имамоглу. На прошлых президентских выборах он не участвовал. Имамоглу — символ смены поколений в турецкой оппозиции, человек нового поколения. Сейчас он добился успеха во второй раз в очень сложном городе, с непростыми проблемами. Часто к мэру, который идет на второй срок, количество претензий увеличивается. Здесь наоборот. Для Эрдогана это тоже немалая проблема, учитывая непростую ситуацию в экономике, — подчеркнул Макаркин.

Ранее Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах в Турции. По его словам, партия проведет анализ итогов выборов, которые покажут упущения на местах. Макаркин считает, что результаты правящей в Турции Партии справедливости и развития на прошедших муниципальных выборах являются сигналом Эрдогану. При этом, считает он, на общенациональном уровне действующий глава государства ситуацию контролирует.