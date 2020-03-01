https://static.news.ru/photo/d8d11566-5bd3-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» связала звонок министра иностранных дел России Сергея Лаврова его турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с освобождением сотрудников государственного издания Sputnik.

Она поблагодарила дипломата за содействие в этом вопросе через свой Telegram-канал.

Трёх наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу. За что Сергею Викторовичу, как всегда, мое нежнейшее, — написала она.

Накануне Лавров поговорил по телефону Чавушоглу. Они обсудили предстоящую встречу президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. Представитель РФ подчеркнул, что ситуацию вокруг журналистов государственного издания Sputnik необходимо решить в ближайшее время.

Ранее, как писал NEWS.ru, Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

По данным МИД РФ, издание получало угрозы физической расправы над репортёрами. Неизвестные требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. Позже представители правоохранительных органов Турции отпустили журналистов Sputnik. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Также освободили главреда Sputnik в республике — Махира Бозтепе.