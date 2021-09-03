Силы сопротивления «Талибану» ликвидировали 600 боевиков

За сутки повстанцы провинции Панджшер ликвидировали 600 талибов. Об этом заявил представитель сил ополчения Фахим Дашти на своей странице в Twitter.

Дашти также опубликовал информацию о пленении порядка тысячи террористов силами национального сопротивления. Он отметил, что боевики испытывают проблемы со снабжением своих сил в Панджшере, которое к ним поступает из соседних провинций.

Боевики начали наступать в провинции после провала попытки договориться с лидером сопротивления Ахмадом Шахом Мосудом, который отверг требования талибов о капитуляции.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее сообщалось, что 3 сентября боевики отпраздновали захват непокорной провинции массовой стрельбой в Кабуле и ряде других мест. Жертвами беспорядочной стрельбы в воздух стали по меньшей мере 70 человек, количество раненых уточняется. Руководство движения «Талибан» объявило о том, что всякий, кто будет замечен в стрельбе в воздух, будет разоружён и сильно наказан. Данная мера талибов, по их словам, призвана сохранить государственный бюджет Афганистана, так как подобное безответственное обращение с оружием слишком дорого стоит.