Силы сопротивления сумели выдержать наступление талибов

Представители Ахмада Шаха Масуда заявили, что движение сопротивления «Талибану» не уступило позиций и полностью держит под контролем входы в Панджшерскую долину. Об этом сообщает France 24.

Бывшие военнослужащие афганской армии и ополчение сумели отбить все атаки движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) и отбросили их назад в районе Шотул провинции Парван.

Враг предпринял несколько попыток проникнуть в Шотул из Джабул-Сараджа и каждый раз терпел неудачу, — говорится в заявлении ополченцев.

В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что ополченцы понесли серьёзные потери в боях с группировкой.

Мы начали операции после того, как переговоры с местной вооружённой группировкой провалились, — сказал представитель «Талибана».

Ранее сообщалось, что талибы поставили ультиматум силам сопротивления в Панджшере. Согласно требованию боевиков, у ополчения есть четыре часа на то, чтобы передать регион под контроль движению «Талибан». В СМИ подчёркивалась полная готовность восставших к сопротивлению и неготовность идти на компромисс с новым правительством, которое, по их словам, нацелено на террор.