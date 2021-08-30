Силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере

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Специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию о том, что коронавирус мог попасть в Ухань на упаковках с замороженными продуктами. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Эксперты предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить сотрудников компаний по перевозке замороженных продуктов, которые возили товары в Ухань в декабре 2019 года. После того как Китай сдержал раннюю вспышку в...