Силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере

В Афганистане силы сопротивления отразили атаку боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) на аванпост в провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на осведомлённый источник, близкий к повстанцам.
По информации собеседника телеканала, в настоящее время столкновения в Панджшре
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остаётся Панджшер, где формируются силы сопротивления под руководством Ахмада Масуда.
Ранее Масуд призвал Россию прийти на помощь отрядам сопротивления талибам. По его словам, без помощи Москвы им не справиться.