Силы Сарраджа заняли участок побережья Ливии от Триполи до границы Туниса

https://static.news.ru/photo/a105f046-7da4-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

Формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), вытеснили бойцов Ливийской национальной армии Халифы Хафтара из города Эль-Аджайлат в 80 км к западу от Триполи.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, после взятия этого города части ПНС контролируют участок территории вдоль побережья Средиземного моря от Триполи до границы с Тунисом.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

NEWS.ru сообщал ранее, что 16 февраля участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет. Они призвали стороны конфликта придерживаться перемирия, а также ускорить переговоры по режиму прекращения огня.