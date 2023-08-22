ПВО сбили два ударных БПЛА под Москвой: новости СВО на утро 22 августа

Фото: t.me/vorobiev_live

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 22 августа, российские военные пресекли попытку Украины атаковать объекты в столичном регионе. В ведомстве заявили, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем. В результате никто не пострадал.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон был уничтожен в районе Красногорска, другой — у поселка Часцы.

В Минобороны сообщили, что экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два украинских беспилотных летательных аппарата в 40 километрах от Крыма, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что дроны противника, потеряв управление, потерпели крушение в акватории Черного моря.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные ударили по позициям ВСУ районе Урожайного и Старомайорского. Кроме того, артиллеристы уничтожили пикап украинских сил в районе Равнополя и пост наблюдения и связи в Угледаре.

Офицер 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал, что ВС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины взять штурмом позиции на подступах к населенному пункту Новоселовское. По его словам, группа украинских войск была уничтожена минометным огнем, выжившие солдаты бежали с поля боя.

Telegram-канал «Работайте, братья!» сообщил, что бойцы группировки «Отважные» отразили несколько контратак ВСУ на Краснолиманском направлении. В частности, ВС РФ пресекли пять атак в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, российские артиллеристы ударили по скоплению техники украинских сил у Ямполовки.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов, прогремевших в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Местные власти при этом никак не комментировали эту информацию. В регионе, как и в нескольких других областях, была объявлена воздушная тревога.

Фото: МО Украины Денис Прокопенко

Освобожденный в рамках обмена пленными один из командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко вернулся на передовую, сообщило украинские издание «Страна.ua». По имеющейся информации, он присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта.

Американский журналист Джексон Хинкл предположил, что Киев может потерять значительные территории — выход к Черному морю и Львов, — если конфликт будет и дальше продолжаться. По его мнению, урегулировать ситуацию сможет только Россия, и только на своих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие Греции в обучении украинских летчиков на истребителях F-16. В ходе пресс-конференции с премьер-министром этой страны украинский лидер поблагодарил Афины за поддержку Киева в сфере обороны.

Украинские власти находятся в замешательстве в связи с решением Запада перенести сроки поставки истребителей F-16, передает телеканал NBC News. Несмотря на это, Киев не собирается публично обсуждать такое решение своих союзников. В США также указали, что летчикам ВСУ необходимо учить английский язык для освоения самолета.

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что в случае появления американских истребителей F-16 в зоне проведения спецоперации их ждет та же участь, что уже постигла другую технику, поставленную Западом на Украину. Он отметил, что российские военные планомерно уничтожают авиацию ВСУ.

Киев должен выполнять ряд условий для того, чтобы США одобрили поставку истребителей F-16 на Украину, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. Среди таких критериев дипломат назвала обучение украинских летчиков английскому языку, а также логистику на земле.

Глава Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София может начать передачу Киеву бронетехники советского образца в октябре текущего года. Поставка вооружений может произойти после ратификации парламентом страны необходимого соглашения.

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