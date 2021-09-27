Силы НАТО в Косове прибыли на КПП «Ярине» на разделительной линии

Силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косове (KFOR) прибыли к административной линии на контрольно-пропускной пункт «Ярине». Об этом сообщает портал «Косово онлайн». По данным портала, контингент состоит из американских, канадских и польских военных. С какой целью они доставлены к разделительной линии, пока неизвестно.

KFOR внимательно следит за ситуацией в Косове и сфокусирован на применении своего мандата обеспечивать безопасное и защищённое окружение и свободу передвижения для всех сообществ, живущих в Косове, на основе резолюции СБ ООН 1244, — цитирует «Косово онлайн» заявление миссии НАТО.

В альянсе отметили, что KFOR увеличил количество и длительность патрулей на территории Косова, включая север.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна подготовилась к эскалации обстановки. По его словам, власти повысили готовность полиции и военных. При этом глава государства уточнил, что Сербия не собирается вводить войска на территорию Косова, поскольку не имеет на это прав в связи с соглашением, заключённым в 1999 году.

Ситуация между Косовом и центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сейчас активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.