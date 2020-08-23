Силы международной коалиции покидают военную базу под Багдадом

Военные инструкторы международной коалиции под эгидой США уходят из тренировочного лагеря по подготовке бойцов силовых структур на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада.
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Объект № 8, расположенный на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, покинули американские, австралийские и новозеландские военные инструкторы, которые вели там подготовку иракских бойцов, — сообщил генерал.
Всего на базе находились около двух тысяч иностранных военных. Их большая часть передислоцировалась из Эт-Таджи в Эрбиль, являющийся административным центром курдского автономного района на севере Ирака,
Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство граждан США хочет прекращения войн с участием американских военнослужащих и мечтает о выводе войск из Ирака и Афганистана.
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