Силы международной коалиции покидают военную базу под Багдадом

https://static.news.ru/photo/813dbefe-e552-11ea-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Военные инструкторы международной коалиции под эгидой США уходят из тренировочного лагеря по подготовке бойцов силовых структур на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на представителя генштаба ВС Ирака генерала Тахсина аль-Хафаджи. По его словам, командование международной коалиции под эгидой США передало тренировочный лагерь иракским властям.

Объект № 8, расположенный на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, покинули американские, австралийские и новозеландские военные инструкторы, которые вели там подготовку иракских бойцов, — сообщил генерал.

Всего на базе находились около двух тысяч иностранных военных. Их большая часть передислоцировалась из Эт-Таджи в Эрбиль, являющийся административным центром курдского автономного района на севере Ирака, передаёт ТАСС.

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