Силы коалиции помогли экипажу подбитого хуситами танкера в Красном море

Фото: МО США

Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian в Красном море, оказывают помощь экипажу судна, пострадавшего при атаке хуситов у побережья Йемена, сообщает пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Там отметили, что жизни членов экипажа ничего не угрожает.

На борту торгового судна, в которое попала ракета, продолжается пожар. Военные корабли коалиции находятся на месте событий, оказывая помощь судну, — сообщили представители центра.

Ранее движение хуситов «Ансар Алла» в Йемене напало на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе, который, по их утверждению, принадлежит Великобритании. Военный представитель группировки Яхья Сариа подчеркнул, что подобные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе будут продолжаться.

А 25 января йеменская группировка объявила о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Яхьи Сариа предупредил, что хуситы намерены блокировать движение связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока военная операция и блокада сектора Газа не будут прекращены.

Политтехнолог Марат Баширов позднее заявил, что США и их союзники загнали себя в ловушку, из которой навряд ли выберутся, о чем свидетельствует напряженная ситуация в Красном море. По его словам, военное сопротивление между йеменскими хуситами и американцами развивается весьма неожиданно и при этом Вашингтон терпит удар за ударом, несмотря на всю свою мощь.