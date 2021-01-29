Сильвестру Сталлоне сделали фальшивый болгарский паспорт

https://static.news.ru/photo/f0964030-62e5-11eb-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

В Болгарии арестовали членов преступной группы, занимавшейся фальсификацией денег и документов. Оказалось, что они сделали поддельный паспорт для знаменитого голливудского актёра Сильвестра Сталлоне.

Сам он едва ли в курсе, что внезапно стал гражданином Болгарии. Но, как поясняет местное издание NOVA, актёр невольно помог преступникам: дело в том, что они сделали паспорт с его фотографией в качестве образца, подтверждающего высокое качество подделок. Примечательно, что местом рождения актёра указана София. А фото на титульной странице документа является кадром из фильма с его участием.

Злоумышленники были арестованы в результате спецоперации правоохранительных органов в нескольких регионах страны. В ней участвовали также агенты Секретной службы США и Европола. В настоящее время приговора ждут шестеро обвиняемых.

Что касается Сталлоне, то, возможно, его образ был выбран преступниками неслучайно. Дело в том, что он неоднократно бывал в Болгарии и тепло отзывался об этой стране, а также снимал там сцены своих фильмов.

Ранее NEWS.ru писал, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет перейти в сборную Словении, так как не получила гражданство этой страны. Призёр чемпионата мира и победительница этапа Кубка мира Подчуфарова год пробыла в Словении в ожидании гражданства, а после этого вернулась в Россию, где, возможно, и продолжит свою спортивную карьеру.