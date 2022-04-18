Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20, сообщили в пресс-службе ведомства. Встреча «двадцатки» запланирована на 20 апреля в Вашингтоне. Организатором саммита в 2022 году выступает Индонезия.

Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20, — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что глава Минфина США Джанет Йеллен проигнорирует мероприятия G20, на которых будут представители России. Речь идёт о проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, отметила она на брифинге.

США также ответили отказом на участие в мероприятии в рамках саммита «Большой двадцатки» в Индонезии 15–16 ноября 2022 года. По словам министра финансов страны Джанет Йеллен, Соединённые Штаты не будут участвовать в ряде встреч, на которые приглашена Россия.