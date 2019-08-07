Представители Гражданского союза по реабилитации политзаключённых Киргизии высказались за арест бывшего экс-президента Алмазбека Атамбаева и обвинили сотрудников силовых ведомств в его негласной поддержке. Аргументом в пользу этого считаются медленные темпы, которыми идёт расследование в отношении бывшего главы государства. Впрочем, боязнь экс-президентов довольно характерна для властей республики и лояльных им кругов. Так, Бишкек внимательно следит за экс-президентом Курманбеком Бакиевым. Если Атамбаев вызвал недовольство визитом в Москву, то тот «отличился» поездкой в Минск.

Послание Гражданского союза по реабилитации политзаключённых Киргизии адресовано генпрокурору республики Откурбеку Джамшитову, министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву и главе Государственного комитета нацбезопасности Орозбеку Опумбаеву. Члены организации похвалили действующего президента Сооронбая Жээнбекова за его «политику очищения и обновления» и борьбу с коррупцией, которая, по их мнению, приобрела при Атамбаеве «чудовищные размеры». Однако авторы письма уверены: Жээнбеков недоглядел за тем, что в последнее время силовики идут на «нелогичные» и «непонятные действия». Примером таких шагов, по мнению Гражданского союза по реабилитации политзаключённых, является бегство из республики Аскарбека Шадиева (ему инкриминируют коррупцию при модернизации бишкекской ТЭЦ) и Бусурманкула Табалдиева (приписывают освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева).

Алмазбек Атамбаев Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Атамбаев, как утверждают авторы послания, «образовал государство в государстве — Кой-Ташскую Народную Республику». Это название села, где находится его резиденция и Народный штаб.

Он наплевательски относится к Конституции и законам Кыргызской Республики. Полностью игнорирует ваши «любезные» приглашения на допрос, — говорят в Гражданском союзе по реабилитации политзаключённых Киргизии, обращаясь к правоохранительным органам республики. — Вначале многим казалось, что всё это показатель вашего непрофессионализма и бессилия. Но сегодня совершенно очевидно: весь этот политический спектакль — результат вашей замаскированной поддержки.

В письме говорится: если осенью в Киргизии снова начнутся массовые беспорядки «с тяжёлыми последствиями», которые, возможно, приведут к удару по суверенитету республики, то главными виновниками окажутся силовики — те, кто, по мнению союза по реабилитации политзаключённых Киргизии, игнорирует политику Жээнбекова.

Впрочем, этот Союз известен преимущественно антиатамбаевскими заявлениями. В прошлом месяце его активисты уже выступали с обвинениями в адрес экс-президента в узурпации власти и даже созвали круглый стол на эту тему. На мероприятии они пришли к выводу, что Атамбаев за годы своего правления подмял под себя все ветви власти, изменил конституцию в своих личных интересах, занимался карательными «операциями» против своих политических оппонентов, и судебные органы Киргизии обеспечивали этому потворство. В последние недели кампания против Атамбаева приобрела более широкий масштаб в связи с его визитом в Кремль. В разговоре с киргизским политиком президент РФ Владимир Путина посоветовал не раскачивать лодку и не провоцировать внутриполитические конфликты, а сплотиться вокруг того, кто сейчас занимает пост главы государства. Местные СМИ расценили это как отказ в поддержке, однако действия Атамбаева тем не менее возмутили высшие эшелоны киргизской власти. Но Атамбаев — не единственный политик в республике, чьи действия и контакты возмущают органы власти.

7 августа киргизское Министерство иностранных дел выразило протест Белоруссии по поводу переговоров Бакиева (обвиняется в массовой гибели людей на родине) и президента Александра Лукашенко. Последний называл его «другом и коллегой». Представители киргизского МИДа обратили внимание на то, что считают «категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами». В ходе встречи Александр Лукашенко назвал 6 августа днём белорусско-киргизской дружбы. Также он поздравил Курманбека Бакиева, который давно проживает в Минске с семьёй, с 70-летним юбилеем и подарил картину «Охота кочевников с беркутом».