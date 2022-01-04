Силовики начали разгон жителей Алма-Аты светошумовыми гранатами

Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Алма-Ате. РИА Новости сообщили, что на центральной площади бывшей столицы страны идут столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, площадь затянута едким дымом. При этом информагентство «КазТАГ» сообщает, что протестующие прорвались на площадь Республики, но там тоже много подразделений силовиков. Полиции в итоге удалось оттеснить участников митинга с площади.

Беспорядками охвачены практически все крупные города Казахстана. Военные подразделения и спецназ развёрнуты в центре Алма-Аты. Митингующие требуют полного отказа экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от власти. Они хотят, чтобы он передал все дела нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Также среди требований — созыв Конституционного собрания через 10 дней с участием делегатов от всех областей, запрет на выезд за границу всем чиновникам, министрам и депутатам, немедленная амнистия всем политзаключённым, в том числе тем, кто за границей.

При это сам Токаев выступил с обращением к населению, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Ранее в Сети появились видео, на которых видно, как в Алма-Ате митингующие и сотрудники полиции вступают в перепалку. Также протестующие опубликовали ролик из Актау, где военные или гвардейцы в касках и бронежилетах разгружают неопознанные коробки. Очевидцы предположили, что в город завозят оружие.