Силовики задержали захватившего заложников в Тбилиси

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Силовики поймали захватившего заложников в Тбилиси (Грузия). Освобождённые люди поэтапно покинули здание, где произошло ЧП. По предварительным данным, гражданин удерживал девять человек.

Мероприятие завершилось успешно. <...> Все заложники освобождены, вооружённый захватчик задержан, — заявил глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

Злоумышленник ранее захватил граждан в офисе микрофинансовой организации, пишет РИА Новости со ссылкой на местное ТВ. Фигурант, находясь ещё внутри помещения, выдвинул свои требования — снижение цен на медикаменты и сокращение банковских процентов по кредитам до 7% годовых. Кроме того, в числе «просьб» мужчины было введение законодательного запрета на азартные игры и повышение размера пенсий.

Корреспонденты отмечают, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, им удалось узнать, что его зовут Леван Зурабишвили.

Мужчина также выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания «Формула». По информации СМИ, «список требований широкий и подразумевает социальные темы». Но МВД страны не разрешило публиковать запись целиком. Инцидент произошёл на проспекте Церетели неподалёку от районного отделения полиции 20 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд арестовал второго подозреваемого в убийстве владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова. Об этом рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий. Представитель ведомства отметила, что задержанный уже допрошен и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.